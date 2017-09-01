Москаль призвал Порошенко наложить вето на закон об образовании

Принятый Верховной Радой новый закон об образовании нужно ветировать, так как он не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, закону о нацменьшинствах и некоторым международным договорам.

Об этом заявил у себя на сайте председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"Защищать украинский язык нужно и необходимо, но не ограничивая при этом языки нацменьшинств. Абсолютное большинство депутатов, которые голосовали за новый закон, не являются выходцами из многонациональных регионов, поэтому не понимают их специфику", - считает он.

По мнению губернатора, ряд положений закона, которые предусматривают обязательства страны по обеспечению языковых прав нацменьшинств, противоречат договорам с Молдовой, Румынией, Венгрией и другими странами.

"Согласно ст. 22 Конституции, при принятии новых законов права и свободы человека, которые закреплены Конституцией, не могут быть отменены и не допускают сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Кроме того, согласно ст. 24 Конституции, граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, этническому и социальному происхождению, по языковым или другим признакам. Согласно ст. 53 Конституции, гражданам, которые принадлежат к нацменьшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке", - заявил Москаль.

Губернатор обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой ветировать закон или вернуть его в Раду с правками.