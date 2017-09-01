Суд наложил арест на имущество Запорожского алюминиевого комбината

Суд наложил арест на все имущество ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области.

"С целью недопущения хищения государственного имущества, уничтожения предприятия следователем, прокуратурой и судом было принято решение о наложении ареста на все имущество Запорожского алюминиевого комбината", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полиция Запорожской области под процессуальным руководством прокуратуры области расследует уголовное производство, открытое в 2016 году по факту присвоения должностными лицами Запорожского алюминиевого комбината имущества предприятия.

Сообщается, что действия чиновников нанесли ущерб на сумму свыше 5 млн гривен.

Согласно сообщению, санкция инкриминируемой чиновникам статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.