В подмосковной Балашихе стена кинотеатра травмировала 10 человек

В Московской области в городе Балашиха обвалилась стена кинотеатра, пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщают "РИА" Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

"Произошло обрушение стены заброшенного кинотеатра "Союз" на улице Фадеева. Кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды. В здании велись ремонтные работы. Погибших нет", - сообщили в службе.

Согласно сообщению, семь пострадавших обратились за психологической помощью, еще трое госпитализированы, в том числе ребенок.

Как отметили спасатели, сообщение об обрушении стены поступило в 11:17 (по местному времени).

"Есть пострадавшие. Дальнейшая информация уточняется. Привлеченные силы и средства: пять единиц техники, 16 человек", - добавили в сообщении.