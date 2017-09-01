В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе с 8 по 10 сентября 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

"В связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Южном мостовом переходе в направлении движения с проспекта Николая Бажана до Надднепрянского шоссе будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, движение ограничат с 20:00 8 сентября 2017 года до 7:00 9 сентября 2017 года в первой полосе движения; а также с 19:00 9 сентября 2017 года до 7:00 10 сентября 2017 года во второй полосе движения.