Погибшему разведчику Шаповалу присвоено звание Героя Украины

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины сотруднику Главного управления разведки Минобороны полковнику Максиму Шаповалу, который погиб в результате теракта в Киеве.

Об этом Глава государства сообщил в Верховной Раде во время выступления в четверг, 7 сентября, с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает Укринформ.

«Сегодня отмечает 25-летие военная разведка Украины. О том, что сделал для Украины генерал-майор Максим Шаповал, командир спецрезерва Главного управления разведки, к сожалению, рассказывать можно будет еще нескоро. Могу только сказать о его непосредственном участии в планировании разведывательных рейдов в глубокий тыл противника. Там он документировал доказательства присутствия российских войск. Оттуда предупреждал об опасности на конкретных направлениях для конкретных подразделений и делал очень много полезных дел для защиты Украины. Я подписал сегодня указ о присвоении Максиму Шаповалу звания Героя Украины», - сказал Порошенко.

Эти слова Президента народные депутаты встретили аплодисментами и почтили память погибшего разведчика.

«И я сразу же после выступления в Верховной Раде поеду в Главное управление разведки, чтобы провозгласить о присвоении имени Максима Шаповала спецрезерву Главного управления разведки», - добавил Порошенко.