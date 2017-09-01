Додон обещает наказать военных, поехавших на учения в Украину

Президент Молдовы Игорь Додон приостановил решение правительства об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 в Украине сразу после того, как оно было опубликовано в специальном выпуске Официального монитора, а также распорядился о проведении проверок в частях Национальной армии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Додона Ион Чебан, сообщает NewsMaker.

«Решение правительства было приостановлено указом президента сразу после публикации. Оно остается в силе вплоть до окончательного решения Конституционного суда. Также президент распорядился провести проверки в военных частях, чтобы изучить ситуацию, выяснить, кто из военных присутствует, а кто отсутствует и принять решение в соответствии с законодательством, вплоть до понижения ответственных лиц в званиях», — написал Чебан.

Он заявил, что участие молдавских военных в учениях в Украине нарушает Конституцию и другие молдавские законы.