Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку деятельности ЗАО "Радиокомпания Люкс" ("Люкс ФМ") относительно соблюдения квот на песни на украинском языке.

Такое решение Нацсовет принял на заседании 7 сентября, сообщает Укринформ.

"Признаки нарушения заключаются в том, что в промежутке времени с 07:00 до 14:00 доля песен на государственном языке составила 23% вместо 25%, определенных законом", – сказал член национального совета Сергей Костинский.