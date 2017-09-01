Украину могут отстранить от чемпионата мира по тяжелой атлетике

Сборная Украины по тяжелой атлетике может оказаться в числе девяти команд, которым будет запрещено участие в чемпионате мира в Анахайме (США).

Об этом сообщает портал InsideTheGames.biz.

В эти выходные специальная комиссия Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) рассмотрит вопрос участия стран с многочисленными допинговыми нарушениями в чемпионате мира 2017 года. Доклад комиссии будет представлен исполнительному совету IWF в конце сентября.

Страны, имевшие три и более случая использования запрещенных веществ спортсменами, могут быть отстранены. Перепроверка допинг-проб Пекина-2008 и Лондона-2012, инициированная Международный олимпийским комитетом (МОК), показала, что таких стран девять.

В число команд, которые, вероятно, будут отстранены от соревнований, входит и украинская сборная, 3 члена которой были уличены в допинге. Помимо Украины, турнир могут пропустить команды Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдавии, России и Турции. Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.