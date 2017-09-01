Оккупанты в Крыму хотят создать центр по обслуживанию систем ПВО

В аннексированном Севастополе к концу 2017 года планируют построить инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", который входит в российский государственный концерн "Алмаз-Антей" по обслуживанию систем ПВО и научных разработок в этой сфере.

Об этом заявил генеральный директор предприятия "Гранит" Николай Калик, сообщают Крым. Реалии.

До конца 2018 года в проект планируют вложить 700 миллионов рублей.

"Это будет инновационный центр по ремонту, обслуживанию техники, вооружений противовоздушной обороны Крыма и Севастополя", - сказал Калик.

По его словам, на данный момент подбираются специалисты, которые начнут работать на предприятии с 2018 года.

"До 300 человек в следующем году мы наберем. Сейчас работает около 70", - уточнил Калик.