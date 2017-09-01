В Киеве арестовали четырех полицейских, которые грабили людей на вокзале

В Киеве суд взял под стражу трех полицейских, которые грабили граждан на столичном железнодорожном вокзале.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Еще одному подозреваемому суд назначил домашний арест, поскольку тот сотрудничает со следствием.

Полицейский признался, что брал деньги. Другие правоохранители обвинения отвергают. Меру пресечения пятому задержанному полицейскому должны рассмотреть сегодня, 7 сентября. Напомним, 5 сентября прокуратура Киева сообщила, что правоохранители задержали банду полицейских, которые грабили граждан на железнодорожном вокзале.

Полицейские во время несения службы на территории Центрального железнодорожного вокзала Киева задерживали граждан, которые самостоятельно путешествовали или находились в состоянии алкогольного опьянения, и незаконно применяли к ним спецсредства, а также непомерное физическое насилие и грабили их.