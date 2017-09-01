СБУ в Киеве перекрыла канал поставок прекурсоров для изготовления экстази

В Киеве Служба безопасности Украины перекрыла канал поставок прекурсоров для изготовления экстази.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли в Киеве контрабанду в нашу страну прекурсоров для изготовления синтетического наркотика (экстази)", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, правоохранители установили, что организатор наркобизнеса заказывал из Европы ингредиенты для производства синтетических психотропных через международные почтовые отправления под видом продуктов питания.

Отмечается, что наркоторговец через интернет находил наркозависимых клиентов для сбыта и посылал "товар" посылками по всей территории Украины.

Так, оперативники задержали злоумышленника в одном из столичных почтовых отделений столицы во время получения очередной партии наркосырья.

Во время обысков по месту жительства организатора сотрудники СБУ изъяли большое количество психотропного вещества МДМА и оборудования для его изготовления.

Кроме того, правоохранители обнаружили 120 емкостей с прекурсорами, которые злоумышленник использовал для изготовления психотропных. Следователи СБУ объявили организатору нелегального бизнеса о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК. Следствие продолжается.