В Тернопольской области зафиксирована вспышка гепатита А

В Тернопольской области в селе Русская Гута зафиксирована вспышка гепатита А.

Об этом со ссылкой на Тернопольский лабораторный центр сообщает ZIK.

"В селе Русская Гута Шумского района Тернопольской области пять детей оказались в больнице с диагнозом гепатит А. Дети жаловались на боли в животе. Также у них кожа приобрела желтоватый цвет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, врачи диагностировали у госпитализированных вирусный гепатит А.

Сообщается, что первый больной ребенок является источником инфекции для других. Сейчас специалисты проводят обследование людей, с которыми контактировали дети.