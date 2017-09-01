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В МИП обсуждают вопрос строительства новой телевышки в Донецкой области

Сегодня, 17:58 citynews.net.ua | Напечатать

В Министерстве информационной политики Украины обсуждают вопрос строительства новой телебашни в г. Покровск в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, вопрос строительства телевышки обсуждался на совещании при участии министра информационной политики Украины Юрия Стеця, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонида Евдоченко.

"Построение телевышки в г. Покровск даст нам возможность закрыть последние "белые пятна" в украинском вещании, которые есть на контролируемых территориях зоны АТО, а также позволит расширить вещание украинских телеканалов и радиостанций на неподконтрольных территориях Донбасса", - заявил Стець, добавив, что в ближайшее время планирует обсудить с премьер-министром Украины необходимость немедленного выделения средств для этого проекта.

В свою очередь, Евдоченко сообщил, что экстренные работы уже ведутся, а выделение средств в ближайшее время ускорит установление телевышки.


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