ГПУ будет ходатайстовать об аресте Лавриновича

Генпрокуратура будет ходатайстовать в суде об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-министра юстиции Александра Лавриновича, которого подозревают в свержении конституционного строя путем изменения Основного Закона.

Об этом заявил на пресс-конференции прокурор Департамента спецрасследований Алексей Донской.

"По этой статье (ч.1 ст.109 УКУ - ред.) другая мера пресечения не предусмотрена, поэтому если прокурор обращается в суд, то он ограничен нормой, поскольку по этой категории дел возможно только содержание под стражей", - подчеркнул он.

Донской рассказал, что прокуроры составили сообщение о подозрении Лавриновичу еще 1 сентября, о чем проинформировали экс-министра по телефону.

"Он сказал, что не в Киеве, а находится в горах, но обещал 7 сентября, т.е. завтра, прибыть", - добавил прокурор.

При этом Донской предупредил, что в случае неявки Лавриновича к следователю будет решаться вопрос о применении к нему принудительных мер.

Ранее 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Януковичу и экс-министру юстиции Лавриновичу сообщено о подозрении в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти.

В частности, бывшим должностным лицам сообщено о подозрении согласно ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти - ред.). Их обвиняют в совершении вместе с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины посредством внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официальной публикации.