В Николаеве нашли кладбище BMW

Правоохранители обнаружили в Николаеве подпольную организацию по техобслуживанию авто марки BMW, сообщает пресс-служба облполиции.

Для этого местный житель арендовал ряд помещений, подобрал штат рабочих и наладил круг постоянных клиентов. Слесари, монтажники, комплектовщики и ремонтники работали круглосуточно и, как оказалось, не только с легальными транспортными средствами.

За помощью в полицию обратился николаевец, который, приобрел BMW, но доехал на нем до первого наряда патрульных. Оказалось, что его автомобиль имеет признаки подделки, поэтому был изъят. Следователями по данному факту было начато уголовное производство и расследование.

Оперативные сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска установили 41-летнего злоумышленника, который занимался продажей нелегальных авто, и вместе со следователями Центрального отдела полиции задокументировали его противоправную деятельность в полном объеме. Злоумышленник арендовал несколько помещений, порознь разместив в них транспортные средства: отдельно находились те, что были на ходу и их можно было продать, отдельно – авто, которые оставили владельцы для осуществления ремонтных работ, и отдельно выделил место для так называемого кладбища BMW.

«Полицейские обнаружили авто, которые не подлежат восстановлению и могли выступать так называемыми «донорами» для других, а так же целый склад запчастей, которые реализовывались для сборки автомобилей. Сейчас их происхождение проверяется», - сообщили в полиции.

При проведении ряда санкционированных обысков полицейские изъяли десятки автомобилей, большое количество запчастей и комплектующих к ним.

Дома у николаевца правоохранители также нашли пистолет «Сталкер», патроны к нему и вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Среди свалки BMW находились поврежденные после ДТП или пожаров транспортные средства, автомобили с иностранной регистрацией и такие, что находились в розыске или вообще не числятся в каких-либо базах данных.

Все изъятое будет направлено на экспертные исследования.

Мужчине инкриминируется подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.4 ст.358 УК Украины); незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК Украины); незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (ч.1 ст.309 УК Украины); уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства (ст. 290 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до семи лет.

Следственные мероприятия продолжаются. По согласованию с органами прокуратуры решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

По предварительным данным, у мужчины обслуживались около 70% владельцев автомобилей марки BMW Николаева, поэтому полиция обращается с просьбой к водителям быть внимательными, ведь не исключено, что их авто теперь могут содержать признаки подделки узлов и агрегатов кузовов.