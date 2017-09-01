В Укравтопроме назвали самые популярные среди украинцев авто

За январь - август 2017 года в Украине зарегистрировали 50 тыс. новых автомобилей, что на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Об этом сообщают в Ассоциации автопроизводителей Украины (Укравтопром).

"В Украине по итогам первых восьми месяцев спрос на легковые автомобили вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по август украинцы приобрели и зарегистрировали почти 50 тыс. новых машин", - говорится в сообщении.

Больше всего было приобретено корейских автомобилей KIA Sportage - 2500 машин данной модели. На втором месте по популярности остаются автомобилей RENAULT Logan, которых зарегистрировали 1883 шт. Также приобретено 1644 машин SKODA Octavia. На четвертой позиции RENAULT Duster – 1626 автомобилей, замыкает пятерку TOYOTA RAV-4 – 1508 продаж.

Далее в ТОП-10 самых популярных на украинском рынке новых автомобилей, за которые своими кошельками проголосовали покупатели, вошли: TOYOTA Corolla – 1212 шт., HYUNDAI Tucson – 1148 шт., NISSAN Qashqai – 1037 шт., VOLKSWAGEN Tiguan – 1019 шт. и FORD Fiesta – 956 шт.