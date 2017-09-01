Компания Google запустила в Украине сервис по поиску авиабилетов

Компания Google запустила в Украине новый сервис - "Google Авиабилеты" ("Google Flights"), благодаря которому можно искать, сравнивать и заказывать авиабилеты. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Сообщается, что сервис позволяет отслеживать стоимость билетов на выбранный рейс - система будет сообщать обо всех изменениях цены в Google-ассистенте или по электронной почте.

Кроме того, сервис может порекомендовать альтернативные аэропорты или даты поездки по выбранному направлению, которые позволят снизить расходы на перелет, а также предложит информацию с прогнозом, когда цены на авиабилеты могут вырасти и на сколько.

Также функция "Обзор" позволяет получить варианты популярных мест в период отпусков.