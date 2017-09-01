Минздрав не советует использовать российские медпрепараты

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует использовать препараты российского производства, особенно иммунобиологические.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Эти препараты не зарегистрированы в Украине, не имеют никакого международного сертификата качества, а также из-за отсутствия официальной дистрибуции в стране завозятся противозаконно, а следовательно, нет никакой гарантии соблюдения холодовой цепи", - говорится в сообщении.

В Минздраве также прокомментировали случай столбняка в непривитого ребенка в Хмельницком.

"После того, как в Минздрав поступило об этом сообщение, в Хмельницкий было направлено нужное количество иммуноглобулина, врачей и родителей проинформировали. Иммуноглобулин ввели ребенку в 10 утра 5 сентября. Несмотря на это, целый день в Минздрав поступали сообщения о поисках противостолбнячной сыворотки российского производства для этого самого ребенка", - заявили в Минздраве.