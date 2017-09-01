Послы ЕС одобрили продление санкций против России за аннексию Крыма

Послы Европейского союза одобрили решение о продлении санкций против России за аннексию Крыма еще на полгода.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Сегодня послы ЕС решили продлить замораживание активов и запрет на въезд 149 должностных лиц из России и сепаратистов + 38 компаний", - сообщил Йозвяк.

Отметим, решение послов ЕС уже прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. "Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Бремя "Крымнаша" должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом", - отметил президент.