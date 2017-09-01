Правительство Молдовы будет настаивать на участии военных в учениях в

Правительство Молдовы будет настаивать на участии военных в международных учениях Rapid Trident-2017 в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на заседании Кабмина страны, сообщает Newsmaker.

Как сообщается, премьер Молдовы призвал министров найти возможность отправить военных на учения.

"Накануне была отменена поездка на учения в Украине. До этого таким же образом были отменены еще пять поездок. Я считаю, что оснований для этого нет. Ни для кого не секрет, что участие оплачивается на 80% партнерами и организаторами. А вот отказ уже обошелся нам в 5 млн леев. Никому не нужна нетренированная армия. Я предлагаю включить в повестку дня решение правительства об участии наших военных в учениях", - заявил Филип.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон запретил Нацармии страны участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области.