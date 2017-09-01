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Украинцы потерпели поражение от литовцев на Евробаскете-2017

Сегодня, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Баскетболисты сборной Украины проиграли во вторник, 5 сентября, команде Литве в своем четвертом матче на 40 чемпионате Европы, который проходит в Израиле, Финляндии, Румынии и Турции.

Счет поединка в группе В, который завершился на 11-тысячной "Арена Сити" в Тель-Авиве - 62:94 (10:27, 20:17, 17:28, 15:22), сообщает Укринформ.

В нашей сборной самым результативным был центровой южненского "Химика" Артем Пустовой (29 очков), у литовцев - центровой клуба НБА "Торонто Рэпторс" Йонас Валанчюнас (22).

Это уже третье поражение подопечных Евгения Мурзина на Евробаскете-2017. Сегодня в секстете В также состоятся встречи Италия - Германия и Израиль - Грузия. 6 сентября пройдут заключительные матчи группового турнира Германия - Литва, Грузия - Италия, Израиль - Украина.

На этот час Литва имеет 3 победы в 4-х матчах, Италия и Германия 2 (в 3-х играх), Грузия и Израиль - 1 (3), Украина - 1 (4).


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