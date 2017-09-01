В Ровенской области произошло массовое отравление детей

В поселке Заречное Ровенской области девять детей отравились обедом в школьной столовой, об этом говорится в сообщении местного управления Госпродпотребслужбы Украины.

Сообщается, что в поселке Заречное зарегистрирована вспышка кишечной инфекции.

По состоянию на 5 сентября зафиксировано девять пострадавших детей. Их госпитализировали в инфекционное отделение местной районной больницы, состояние пострадавших оценивается как средней формы тяжести.

Также сообщается, что дети отравились обедом в школьной столовой. Медики продолжают лабораторные исследования, принимаются меру по локализации и ликвидации вспышки кишечной инфекции. С начала года это уже третья вспышка, которая была зарегистрирована в Ровенской области.