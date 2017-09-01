На украинском-румынской границе в районе Солотвино ограничат движение

На Закарпатье в связи с ремонтом моста через Тису с 11 сентября до 30 ноября ограничат движение через контрольный пукт въезда-выезда "Солотвино - Сигету Мармацией" на украинско-румынской границе.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"По информации румынской стороны с 11 сентября 2017 года по 30 ноября 2017 года с 22:00 до 05:00 будут проводиться ремонтные работы по восстановлению моста через реку Тиса. В связи с этим пропуск транспортных средств и пешеходов в пункте пропуска "Солотвино - Сигету Мармацией" будет ограничено", - говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины обратилась к гражданам с просьбой учесть эту информацию перед планированием маршрута зарубежных поездок и по возможности выбирать другие пункты пропуска.

Как напомнили в ГПСУ, на официальном сайте ведомства действуют сервисы "Граница online" и "Интерактивная карта", где можно отслеживать состояние загруженности перед пунктами пропуска и эффективно планировать поездки через границу.