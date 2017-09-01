Украинцы завоевали 5 медалей на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Украинские гимнасты Олег Верняев, Игорь Радивилов и Петр Пахнюк завоевали пять медалей на этапе Кубка мира в болгарской Варне.

Двукратный призер Олимпийских игр 2016-го года Олег Верняев получил серебряную награду за выступление на параллельных брусьях, уступив Пахнюку - 14.700 (D - 4.300, Е - 8.300), а также стал 5-м в упражнении на коне - 13.250 (D - 6.400, Е - 6.850) и на перекладине - 13.050 (D - 6.100, Е - 6.950). Об этом сообщает XSPORT.

Игорь Радивилов дважды поднимался на вершину пьедестала: украинец оказался лучшим в опорном прыжке - 15.000 (D - 5.600, Е - 9.450, D - 5.600, Е - 9.350) и в упражнениях на кольцах - 15.000 (D - 5.600, Е - 9.450 , D - 5.600, Е - 9.350).

Также дважды в тройку лучших попадал Петр Пахнюк. На параллельных брусьях украинец стал первым - 15.050 (D - 6.300, Е - 8.750), а в вольных упражнениях занял 2-е место - 14.550 (D - 5.900, Е - 8.650). Также Пахнюк стал 6-м на коне - 12.950 (D - 5.900, Е - 7.050) и на перекладине - 12.500 (D - 4.900, Е - 7.600).