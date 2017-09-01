Генеральная прокуратура Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят обыски в ПАО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. "Генеральной прокуратурой Украины при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины принимаются системные меры по пресечению фактов, связанных с хищением денежных средств в ПАО "Укрзализныця", в частности тех, которые предназначались для обеспечения надлежащих условий перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

Установлено, что подразделением ОАО "Укрзализныця" в начале лета 2017 якобы с целью надлежащего функционирования систем кондиционирования пассажирских вагонов заключен с хозяйственным предприятием договор на сумму более 3800000 грн по закупке 7 тонн хладагента.

Согласно заключению судебного эксперта поставлена ​​вещество не пригодна для ее использования в системах кондиционирования поездов, предназначенных для перевозки пассажиров. С целью документирования соответствующей преступной деятельности Генеральной прокуратурой Украины совместно со Службой безопасности Украины в подразделениях ОАО «Укрзализныця» в настоящее время проводятся обыски. Уже изъяты техническая документация и более 45 баллонов с неизвестным веществом, которое, по сопроводительным документам, якобы является хладагентом. Решается вопрос об объявлении подозрения должностным лицам ОАО "Укрзализныця", которые принимали ненадлежащий товар.