» » Глава Киевской ОГА заявляет о фактах хищения сотен миллионов гривен областного бюджета

Глава Киевской ОГА заявляет о фактах хищения сотен миллионов гривен областного бюджета

Сегодня, 11:15 citynews.net.ua | Напечатать

Председатель Киевской обладминистрации Александр Горган заявил о фактах хищения сотен миллионов гривен бюджетных средств, которые были обнаружены в результате масштабной проверки процесса ремонта и строительства объектов инфраструктуры Киевской области.

Об этом Горган написал на своей странице в Facebook.

"Наступление на коррупционные схемы, которое Киевская областная администрация развернула совместно с силовыми органами, вызвало агрессивную реакцию коррупционеров, которые бросают все ресурсы на то, чтобы защитить свои коррупционные схемы. Коррупция довела область до катастрофы: ужасное состояние дорог, отсутствие достойных больниц, школ и детских садов", - написал Горган. Он сообщил о завершении масштабной проверки всех объектов области, на ремонт и строительство которых расходовались бюджетные средства.

"Результаты выявили колоссальные хищения сотен миллионов гривен. Приведу несколько примеров: на ремонт больницы в Дымере потрачено 9 млн гривен, на ремонт детского сада в селе Дружня Бородянского района – 8 млн. 16 млн гривен выделено на ремонт парка в Броварах, а на капитальный ремонт школы в Березани ушло 3 млн гривен. Работы на этих объектах не выполнены, а деньги цинично украдены. И это лишь четыре объекта из сотен, которые мы проверили. Люди не получили важнейших элементов инфраструктуры потому, что кто-то захотел на этом нажиться. Больше такого быть не должно", - подчеркнул он.

Горган отметил, что именно такое положение вещей заставило принять решение в корне изменить принцип распределения областного бюджета. "Для того чтобы люди имели достойные больницы, школы, детские сады и нормальные дороги, областная администрация будет настаивать, чтобы бюджетные средства не осваивались на областном уровне, а передавались в села и города области. Именно мэры и сельские головы смогут эффективнее распределять ресурсы, направив их на нужды людей. Деньги должны осваиваться на местах общинами Киевщины", - написал председатель ОГА.

Он отмечает, что власти области совместно с общинами будут формировать стратегическое видение развития Киевской области, а практическая реализация этого видения будет происходить на местах. "Только системной работой можно добиться изменений к лучшему. Для того чтобы происходили реальные изменения, а не имитация реформ, мы должны действовать решительно. И поэтому мы не собираемся останавливаться, а будем усиливать наступление на коррупцию. За всеми хищениями стоят конкретные люди, и они должны ответить перед законом. Этим вопросом займутся компетентные органы. Только сила закона обеспечит развитие Киевской области", - резюмировал Горган.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:13

Геращенко: не может быть и речи о миротворцах лишь вдоль линии соприкосновения

Сегодня, 10:58

Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о миротворцах на Донбассе

Сегодня, 10:36

В законе о реинтеграции Донбасса не готов один пункт

Сегодня, 10:04

Больница в прифронтовой Попасной заказала ремонт фирме с уголовным делом из окружения Дунаева

Сегодня, 09:39

В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

Сегодня, 09:00

Боевики за сутки 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ: потерь среди украинских военных

Вчера, 18:04

На Луганщине в суд направили дело контрабандиста, который напал на сотрудников СБУ

Вчера, 17:56

СБУ задержала группировку, которая выращивала на Харьковщине наркотики и переправляла их в Россию

Вчера, 16:41

Возле Станицы задержали боевика ЛНР, который находился в государственном розыске

Вчера, 16:29

В зоне АТО за лето погибли 55 украинских военных

Вчера, 16:27

6 сентября Евросоюз продлит санкции за агрессию против Украины

Вчера, 16:19

Кабмин прекратил действие некоторых решений СНГ для Украины

Новости Украины:

Сегодня, 11:15

Глава Киевской ОГА заявляет о фактах хищения сотен миллионов гривен областного бюджета

Сегодня, 10:59

На шахте в оккупированной Макеевке произошла авария, есть погибшие

Сегодня, 10:39

В ряде районов Киева отключат холодную воду

Сегодня, 10:36

На Киевщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина

Сегодня, 09:38

В Украине из-за непогоды обесточены 70 населенных пунктов

Сегодня, 09:00

В Украине с 2010 года доля ежедневных курильщиков сократилась почти на 20%

Вчера, 18:05

Госпогранслужба усилила контроль всей границы перед учениями «Запад-2017»

Вчера, 17:56

СБУ задержала группировку, которая выращивала на Харьковщине наркотики и переправляла их в Россию

Вчера, 17:39

В Николаеве в ходе конфликта на дороге произошла стрельба, есть пострадавший

Вчера, 16:26

Во Львове СБУ проводит обыск в управлении образования горсовета

Вчера, 16:19

Кабмин прекратил действие некоторых решений СНГ для Украины

Вчера, 15:07

В Киеве объявили тендер на 460 млн гривен для внедрения системы электронного билета

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 