Глава Киевской ОГА заявляет о фактах хищения сотен миллионов гривен областного бюджета

Председатель Киевской обладминистрации Александр Горган заявил о фактах хищения сотен миллионов гривен бюджетных средств, которые были обнаружены в результате масштабной проверки процесса ремонта и строительства объектов инфраструктуры Киевской области.

Об этом Горган написал на своей странице в Facebook.

"Наступление на коррупционные схемы, которое Киевская областная администрация развернула совместно с силовыми органами, вызвало агрессивную реакцию коррупционеров, которые бросают все ресурсы на то, чтобы защитить свои коррупционные схемы. Коррупция довела область до катастрофы: ужасное состояние дорог, отсутствие достойных больниц, школ и детских садов", - написал Горган. Он сообщил о завершении масштабной проверки всех объектов области, на ремонт и строительство которых расходовались бюджетные средства.

"Результаты выявили колоссальные хищения сотен миллионов гривен. Приведу несколько примеров: на ремонт больницы в Дымере потрачено 9 млн гривен, на ремонт детского сада в селе Дружня Бородянского района – 8 млн. 16 млн гривен выделено на ремонт парка в Броварах, а на капитальный ремонт школы в Березани ушло 3 млн гривен. Работы на этих объектах не выполнены, а деньги цинично украдены. И это лишь четыре объекта из сотен, которые мы проверили. Люди не получили важнейших элементов инфраструктуры потому, что кто-то захотел на этом нажиться. Больше такого быть не должно", - подчеркнул он.

Горган отметил, что именно такое положение вещей заставило принять решение в корне изменить принцип распределения областного бюджета. "Для того чтобы люди имели достойные больницы, школы, детские сады и нормальные дороги, областная администрация будет настаивать, чтобы бюджетные средства не осваивались на областном уровне, а передавались в села и города области. Именно мэры и сельские головы смогут эффективнее распределять ресурсы, направив их на нужды людей. Деньги должны осваиваться на местах общинами Киевщины", - написал председатель ОГА.

Он отмечает, что власти области совместно с общинами будут формировать стратегическое видение развития Киевской области, а практическая реализация этого видения будет происходить на местах. "Только системной работой можно добиться изменений к лучшему. Для того чтобы происходили реальные изменения, а не имитация реформ, мы должны действовать решительно. И поэтому мы не собираемся останавливаться, а будем усиливать наступление на коррупцию. За всеми хищениями стоят конкретные люди, и они должны ответить перед законом. Этим вопросом займутся компетентные органы. Только сила закона обеспечит развитие Киевской области", - резюмировал Горган.