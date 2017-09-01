На шахте в оккупированной Макеевке произошла авария, есть погибшие

В подконтрольной самопровозглашенной "Донецкой народной республике" Макеевке в результате аварии на шахте погибли не менее двух горняков.

Об этом сообщили в местном "министерстве по чрезвычайным ситуациям", передает сепаратистский сайт "Донецкое агентство новостей".

Сообщается, что 1 сентября в результате нештатной ситуации на шахте "Горизонт" затопило выработку. Сразу сообщалось о двух пропавших без вести горняках. Тело одного из них - жителя Макеевки 1987 года рождения - подняли на поверхность еще накануне утром. Ближе к вечеру подняли на поверхность тело второго погибшего горняка. Им оказался макеевчанин 1982 года рождения.