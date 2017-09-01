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На Киевщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина

Сегодня, 10:36 citynews.net.ua | Напечатать

В Киевской области в Белоцерковском районе 4 сентября мужчина взорвал себя с помощью гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что 4 сентября в 18:48 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о взрыве в селе Фурсы на улице Колхозной.

На место происшествия выехали спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь. Правоохранителями установлено, что безработный гражданин 1974 г.р., предварительно, после ссоры с женой пошел в одноэтажную хозяйственную постройку и взорвал себя с помощью гранаты "РГД-5".

Отмечено, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.


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