На Киевщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина

В Киевской области в Белоцерковском районе 4 сентября мужчина взорвал себя с помощью гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что 4 сентября в 18:48 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о взрыве в селе Фурсы на улице Колхозной.

На место происшествия выехали спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Белая Церковь. Правоохранителями установлено, что безработный гражданин 1974 г.р., предварительно, после ссоры с женой пошел в одноэтажную хозяйственную постройку и взорвал себя с помощью гранаты "РГД-5".

Отмечено, что от полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.