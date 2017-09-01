В Николаеве в ходе конфликта на дороге произошла стрельба, есть пострадавший

В Николаеве сегодня, 4 сентября 2017 года, в ходе конфликта на дороге произошла стрельба, есть пострадавший. Об этом сообщает местное издание "Преступности.НЕТ".

Как сообщается, конфликт между автомобилистами произошел около завода "Зоря - Машпроект" на проспекте Богоявленском. "Причиной конфликта стал опасный маневр на дороге: один автомобиль "подрезал" другой. Когда автомобили остановились, водитель из автомобиля, который "подрезали", вышел, достал пистолет и принялся обстреливать компанию людей из автомобиля-нарушителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате стрельбы один человек получил ранение, тогда как стрелявший сел обратно в автомобиль и уехал.