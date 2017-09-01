Во Львове СБУ проводит обыск в управлении образования горсовета

Во Львове Служба безопасности Украины проводит обыск в управлении образования городского совета.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

"В понедельник, 4 сентября 2017 года, правоохранители проводят обыск в управлении образования Львовского городского совета", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, факт проведения обысков подтвердила руководитель управления Зоряна Довганик.

Отмечается, что СБУ проводит обыск совместно с Национальной полицией на площади Рынок, 9. Основанием для обысков является уголовное производство по ст. 363: нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, или порядка, или правил защиты информации.