В Киеве объявили тендер на 460 млн гривен для внедрения системы электронного билета

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на внедрение системы электронного билета в общественном транспорте Киева за 460 млн гривен, передает издание itc.ua.

Сообщается, что "Киевпастранс" в системе публичных закупок ProZorro объявил тендер на закупку и монтаж систем, необходимых для внедрения электронного билета в общественном транспорте. Общая сумма тендера составляет 460 млн гривен, за которые намерены получить 1,5 тыс. комплектов систем и 300 приборов инспекции.

Также сообщается, поставка первых 500 комплектов и 300 приборов инспекции ожидается 20 декабря, остальное оборудование должны поставить до 20 марта 2018 года.