» » Грицак: СБУ задержала в Харькове резидентуру российской разведки

Грицак: СБУ задержала в Харькове резидентуру российской разведки

Вчера, 14:59 citynews.net.ua | Напечатать

В августе в Харькове спецслужбы разоблачили резидентуру разведки государства-агрессора Российской Федерации, задержав 18 ее сотрудников.

Об этом эпизоде гибридной войны РФ против Украины в эфире канала Прямой рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"17 августа в Харькове задержана крупная резидентура российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семерым из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков", - сообщил он.

По словам главы СБУ, задержанные проводили диверсионно-разведывательную деятельность на территории Украины, а куратор резидентуры "сидел в Белгороде" и оттуда руководил деятельностью группы. Имела эта резидентура отношение к Службе внешней разведки РФ или к другому ведомству, он не уточнил.

Также Грицак заявил, что СБУ отслеживает деятельность еще одной аналогичной "подрывной" группы.

В ходе того же интервью руководитель СБУ обратился к российскому коллеге из Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с призывом "остановиться, пока не поздно".


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:04

На Луганщине в суд направили дело контрабандиста, который напал на сотрудников СБУ

Вчера, 17:56

СБУ задержала группировку, которая выращивала на Харьковщине наркотики и переправляла их в Россию

Вчера, 16:41

Возле Станицы задержали боевика ЛНР, который находился в государственном розыске

Вчера, 16:29

В зоне АТО за лето погибли 55 украинских военных

Вчера, 16:27

6 сентября Евросоюз продлит санкции за агрессию против Украины

Вчера, 16:19

Кабмин прекратил действие некоторых решений СНГ для Украины

Вчера, 15:19

В Кременском районе легковушка влетела в электроопору

Вчера, 14:12

Cудья Северодонецкого горсуда получил три года тюрьмы за взятку

Вчера, 13:51

В Троицком в результате ДТП погиб человек

Вчера, 13:42

Германия выделит дополнительно €6,5 млн пострадавшим в Донбассе

Вчера, 12:58

В Лисичанске открыли отремонтированное детское ортопедо-травматологическое отделение

Вчера, 12:24

В Украине планируют запустить новые авиарейсы в Италию

Новости Украины:

Вчера, 18:05

Госпогранслужба усилила контроль всей границы перед учениями «Запад-2017»

Вчера, 17:56

СБУ задержала группировку, которая выращивала на Харьковщине наркотики и переправляла их в Россию

Вчера, 17:39

В Николаеве в ходе конфликта на дороге произошла стрельба, есть пострадавший

Вчера, 16:26

Во Львове СБУ проводит обыск в управлении образования горсовета

Вчера, 16:19

Кабмин прекратил действие некоторых решений СНГ для Украины

Вчера, 15:07

В Киеве объявили тендер на 460 млн гривен для внедрения системы электронного билета

Вчера, 14:59

Грицак: СБУ задержала в Харькове резидентуру российской разведки

Вчера, 14:14

В Украине продолжает дешеветь автогаз

Вчера, 13:59

Украина выдала России 43 человека

Вчера, 13:44

В «Борисполе» мужчина на корточках пытался обойти пограничный контроль

Вчера, 12:38

Украина и США проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ

Вчера, 12:13

ЕБРР выделит Львову €35 млн на мусороперерабатывающий завод

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 