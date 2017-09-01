Украина выдала России 43 человека

Российская Федерация с 2014 года удовлетворила 71 запрос Украины об экстрадиции.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в интервью изданию Іnsider. "Я могу сказать, что динамика в два раза больше в пользу Украины.

С 2014 года Россия удовлетворила 71 запрос украинской стороны об экстрадиции, в то время как мы выдали сорок три человека. На сегодняшний день альтернативы сотрудничеству с Россией для выдачи правонарушителей я не вижу", - заявил он.

По словам Енина, речь идет, в частности, о насильниках, убийцах, разбойниках и наркодилерах. "Я не уверен, что нам в Украине нужны правонарушители, которые совершили тяжкие или очень тяжкие преступления, в том числе насильственного характера, на территории России", - добавил он.