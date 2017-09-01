Украина и США проведут наблюдательный полет над Беларусью и РФ

Миссия Украины и США проведет наблюдательный полет над территорией Республики Беларусь и Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

«С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников Республики Беларусь и Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью проведения наблюдательного полета является контроль военной деятельности на территориях наблюдаемых государств.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».