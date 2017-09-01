ЕБРР выделит Львову €35 млн на мусороперерабатывающий завод

ЕБРР выделит Львову €35 млн на мусороперерабатывающий заводСегодня, 12:13
Европейский банк развития и реконструкции сообщил о начале отбора компаний, которые примут участие в воплощении первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью €35 млн. Об этом ЕБРР сообщает на официальном сайте.
Проект предусматривает начало рекультивации Грибовицкой свалки и строительство завода по механико-биологической переработки мусора.
Операторами проекта указаны Львовский горсовет и коммунальное предприятие Зеленый город.
Тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта объявят в IV квартале этого года.
Из €35 млн €10 млн предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовицкой свалки. Это безвозвратный грант от ЕБРР.
Еще €25 млн потратят на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis за счет гранта французского правительства.
Как известно, в конце июля Львовский горсовет подписал с ЕБРР соглашение на €30 млн.