ЕБРР выделит Львову €35 млн на мусороперерабатывающий завод

Европейский банк развития и реконструкции сообщил о начале отбора компаний, которые примут участие в воплощении первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью €35 млн. Об этом ЕБРР сообщает на официальном сайте.

Проект предусматривает начало рекультивации Грибовицкой свалки и строительство завода по механико-биологической переработки мусора.

Операторами проекта указаны Львовский горсовет и коммунальное предприятие Зеленый город.

Тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта объявят в IV квартале этого года.

Из €35 млн €10 млн предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовицкой свалки. Это безвозвратный грант от ЕБРР.

Еще €25 млн потратят на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis за счет гранта французского правительства.

Как известно, в конце июля Львовский горсовет подписал с ЕБРР соглашение на €30 млн.