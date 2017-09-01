В одной из европейских стран арестованы более 500 кг золота, которое, как считают правоохранители, было украдено и вывезено из Украины окружением беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом, отвечая на вопрос об украденных режимом средствах, сообщил сайту Insider замгенпрокурора Евгений Енин.

"Буквально несколько недель назад, в рамках сотрудничества с одной европейской страной, нами получена информация об аресте крупной партии золота: речь идет о более чем полутонне", - заявил он.

Общая сумма ущерба от действий режима Януковича, по словам представителя ГПУ, составляет около $40 млрд, из которых $1,5 млрд уже возвращены в государственную казну.

Кроме того, в разных странах - преимущественно европейских - арестовано по состоянию на начало осени активов окружения Януковича на сумму в эквиваленте около $200 млн.

"Тем не менее рано говорить, что нами утрачены все возможности для обнаружения других активов, украденных режимом Януковича", - резюмировал он.