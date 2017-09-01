Морпехи и самолет морской авиации Украины принимают участие в учениях НАТО в Грузии

Подразделение морских пехотинцев и самолет морской авиации ВМС ВСУ принимают участие в многонациональных учениях Agile Spirit-2017, которые начались 3 сентября на территории Грузии.

Об этом сообщает пресс-служба Отдельной бригады морской пехоты ВМС ВС Украины.

"Цель участия украинского подразделения в многонациональных учениях заключается в отработке совместных действий с подразделениями стран-членов и стран-партнеров НАТО, в повышении полевой и воздушной выучки в многонациональной среде, а целью обучения является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что украинские ВМС впервые совместно задействуют в международных учениях на территории других государств подразделение морской пехоты и самолет морской авиации.