» » Морпехи и самолет морской авиации Украины принимают участие в учениях НАТО в Грузии

Морпехи и самолет морской авиации Украины принимают участие в учениях НАТО в Грузии

Сегодня, 10:06 citynews.net.ua | Напечатать

Подразделение морских пехотинцев и самолет морской авиации ВМС ВСУ принимают участие в многонациональных учениях Agile Spirit-2017, которые начались 3 сентября на территории Грузии.

Об этом сообщает пресс-служба Отдельной бригады морской пехоты ВМС ВС Украины.

"Цель участия украинского подразделения в многонациональных учениях заключается в отработке совместных действий с подразделениями стран-членов и стран-партнеров НАТО, в повышении полевой и воздушной выучки в многонациональной среде, а целью обучения является усиление взаимодействия между военнослужащими НАТО и стран-партнеров", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что украинские ВМС впервые совместно задействуют в международных учениях на территории других государств подразделение морской пехоты и самолет морской авиации.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:03

На восстановление окружающей среды в Луганской области собрали почти 97,8 млн грн эконалога

Сегодня, 10:02

В оккупированной Брянке боевики запретили ОБСЕ общаться с врачами

Сегодня, 09:40

СБУ: В плену боевиков находятся 144 украинца

Сегодня, 09:00

Ситуация в зоне АТО обостряется: 44 обстрела, 1 военный ранен

Вчера, 19:57

Ситуация на Донбассе обстрилась. Боевики увеличили количество обстрелов

1-09-2017, 18:55

Оккупанты продолжают грабить "Лугансктепловоз"

1-09-2017, 18:49

Боевики за день 8 раз обстреливали силы АТО

1-09-2017, 18:33

СБУ задержала "директора" Луганского патронного завода

1-09-2017, 17:58

Полторак уверен, что средств в бюджете-2018 хватит на перевооружение ВСУ

1-09-2017, 16:03

Порошенко анонсировал открытие центров админуслуг вблизи КПВВ

1-09-2017, 15:58

Украина не будет выдавать России грузинского добровольца АТО, разыскиваемого Москвой

1-09-2017, 14:45

С 1 января Украина вводит биометрический контроль на границе

Новости Украины:

Сегодня, 12:11

ГПУ: В убийстве Вороненкова поставлена жирная точка

Сегодня, 11:50

В Европе арестовали полтонны "золота Януковича"

Сегодня, 10:42

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 10:06

Морпехи и самолет морской авиации Украины принимают участие в учениях НАТО в Грузии

Сегодня, 09:40

Украина обыграла Грузию на Евробаскете-2017

Сегодня, 09:00

Прокуратура расследует уничтожение граффити на Грушевского

1-09-2017, 18:57

МИД требует от РФ прекратить религиозные гонения в Крыму

1-09-2017, 18:43

В Харьковской области столкнулись два микроавтобуса

1-09-2017, 18:35

В Киеве злоумышленники обменяли в банкомате фальшивые $12 тыс

1-09-2017, 16:08

В Мариуполе банду квартирных воров взяли в ходе спецоперации

1-09-2017, 16:02

На Донетчине в поле едва не подорвался трактор

1-09-2017, 15:56

Одессит по почте отправлял иностранцам оружие из зоны АТО

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 