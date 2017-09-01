Украина обыграла Грузию на Евробаскете-2017

Баскетболисты сборной Украины одержали первую победу на 40-м чемпионате Европы, который проходит в Израиле, Финляндии, Румынии и Турции.

В третьем туре группы В, матчи в которой проходят в Тель-Авиве (Израиль), "сине-желтые" взяли верх над баскетболистами Грузии - 88:81 (21:20, 30:18, 16:25, 21:18), сообщает Укринформ.

В украинской сборной самым стал центровой "Химика" Артем Пустовой (19 очков).

В других поединках секстета В Литва сегодня встретится с Италией, а Германия - с Израилем.

Турнирное положение: Италия - 4 очка (после 2-х игр), Германия - 4 (2), Литва - 3 (2), Украина - 3 (3), Грузия - 3 (3), Израиль - 2 (2).