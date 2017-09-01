Прокуратура расследует уничтожение граффити на Грушевского

Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения патриотического граффити времен Майдана на Грушевского.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook.

«Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити, которые были нанесены в ходе исторических событий Революции Достоинства на фасаде дома по ул. Грушевского. Кроме того, бизнес вандалов с Эмпориума в ближайшее время тщательно проверят все государственные контролирующие органы. Вместе - сила», - написал генпрокурор.

Как выяснилось, Украинский институт национальной памяти готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру из-за уничтожения граффити на улице Грушевского в Киеве.

Ранее журналистка Татьяна Высоцкая написала в Facebook, что с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского, 4 в Киеве пропали знаменитые патриотические граффити, которые были нанесены во время Революции достоинства.

На улице Грушевского в воскресенье во второй половине дня 3 августа началась акция протеста из-за уничтоженых граффити.

Полиция Киева уже начала проверку по факту уничтожения этих граффити.