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В Киеве злоумышленники обменяли в банкомате фальшивые $12 тыс

Вчера, 18:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве злоумышленники обменяли в банкомате фальшивые $12 тысВ Киеве задержаны злоумышленники, которые через банковские терминалы обменяли поддельных $12 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе следствия установлено, что подделка валюты происходила путем составления в одну купюру отдельных частей настоящих 100-долларовых купюр. Поддельные доллары обменивали на украинские гривни через банковские терминалы, оборудованные функцией обмена иностранной валюты.

Всего злоумышленники обменяли на национальную валюту сумму эквивалентную $12 тыс.

Во время обыска в одном из арендованных задержанными помещений обнаружено значительное количество вещества, похожего на наркотическое средство амфетамин, а также специальные средства для его изготовления и фасовки.


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