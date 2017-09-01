В Киеве злоумышленники обменяли в банкомате фальшивые $12 тыс

В Киеве злоумышленники обменяли в банкомате фальшивые $12 тысВчера, 18:35
В Киеве задержаны злоумышленники, которые через банковские терминалы обменяли поддельных $12 тыс. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В ходе следствия установлено, что подделка валюты происходила путем составления в одну купюру отдельных частей настоящих 100-долларовых купюр. Поддельные доллары обменивали на украинские гривни через банковские терминалы, оборудованные функцией обмена иностранной валюты.
Всего злоумышленники обменяли на национальную валюту сумму эквивалентную $12 тыс.
Во время обыска в одном из арендованных задержанными помещений обнаружено значительное количество вещества, похожего на наркотическое средство амфетамин, а также специальные средства для его изготовления и фасовки.