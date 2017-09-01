В Мариуполе банду квартирных воров взяли в ходе спецоперации

Банда квартирных воров, покидающая место преступления, была задержана в Мариуполе, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Члены группировки попадала в чужие жилища путем взлома входной двери. Злоумышленники брали все - от бытовой техники до ювелирных украшений. В банду входили трое мужчин в возрасте около 30 лет.

Сегодня после очередного "дела" злоумышленники уже сели в машину, но пути их отхода перекрыли правоохранители. К спецоперации были привлечены розыскники управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области и спецназовцы из "КОРДа".

У задержанных мужчин изъяты отмычки и только что похищенное имущество.

Начато досудебное расследование по ч.3 ст.185 "Кража, соединенная с проникновением в жилище" Уголовного кодекса Украины.