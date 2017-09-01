На Донетчине в поле едва не подорвался трактор

Минометная мина, на которой едва не подорвался трактор, обезврежена в поле возле села Андреевка, в полукилометре от трассы Краматорск-Доброполье, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В Славянский отдел полиции позвонил председатель Андреевского сельского совета, который сообщил о том, что при проведении сельскохозяйственных работ была обнаружена минометная мина. На присыпанный землей боеприпас едва не наехал тракторист, который бороновал поле.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая окружила опасную зону и совместно с взрывотехниками ГСЧС изъяла снаряд для дальнейшей утилизации.

С начала года в Донецкой области тракторы наезжали на мины 6 раз.