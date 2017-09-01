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В Киеве ПриватБанк и полиция задержали фальшивомонетчиков

Сегодня, 13:12 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве ПриватБанк и полиция задержали фальшивомонетчиков31 августа в Киеве сотрудниками полиции и службы безопасности ПриватБанка была задержана с поличным группа мошенников, которые пытались расплатиться фальшивой валютой в терминалах самообслуживания банка. Как сообщили в службе безопасности банка, двое мошенников были задержаны непосредственно в момент попытки внесения в терминал фальшивой стодолларовой купюры, изготовленной из фрагментов разных купюр американской валюты.  «Уникальность этой операции банкиров и полицейских в том, что подобных мошенников поймать с поличным удается не часто, и только благодаря нашей системе онлайн-мониторинга безопасности транзакций было проведено «ювелирное» задержание преступников в момент совершения операций с фальшивками, – говорит руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин. – Онлайн-мониторинг нашей сети терминалов самообслуживания позволяет мгновенно реагировать на попытки такого мошенничества, и в лучшем случае операция с фальшивкой будет заблокирована, а в худшем – терминал даст мошеннику время подумать до приезда оперативной группы полиции».

В отношении двоих задержанных киевлян, у которых были изъяты еще несколько фальшивых купюр и банковские карты на подставных лиц, открыто уголовное производство по ст. 190 ч. 3, 199 ч. 2 УК Украины. Кроме того, полиция проводит обыски по месту жительства задержанных мошенников и их возможных «коллег»


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