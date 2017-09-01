Суд отправил под домашний арест экс-начальника уголовного розыска Киева

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-начальнику управления уголовного розыска Киева Леониду Куряте, которому ранее предъявили подозрение в деле о стрельбе в Княжичах.

Такое решение в пятницу объявила судья Наталья Васильева, сообщает Укринформа.

"Суд постановил применить к Куряте меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства в Киеве", - сказала Васильева.

Согласно постановлению суда Курята обязан прибывать по первому вызову к следователю, прокурору или в суду. Он должен носить электронный браслет и сдать на хранение свои паспорта и документы для выезда за границу. Курята не может отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, а также общаться со свидетелями по делу.

Полный текст постановления будет оглашен 4 сентября в 13:00.