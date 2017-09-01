Полиция разоблачила схему рейдерских захватов предприятий в нескольких регионах

Полиция Житомирской области разоблачила схему рейдерских захватов предприятий в нескольких регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении Департамента защиты экономики Национальной полиции в Facebook.

Сообщается, что правоохранители разоблачили группу лиц, которая путем подделки документов при соучастии государственных регистраторов завладела рядом предприятий, стоимость недвижимости и корпоративных прав которых превышает 30 млн гривен.

"31 августа работники прокуратуры Житомирской области, следователи областной полиции при оперативном сопровождении оперативников Управления защиты экономики в Житомирской области Нацполиции провели более 20 обысков на территории Житомира, Киева, Харькова, Житомирской и Киевской областей. В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации и 39 печатей, подтверждающие преступную деятельность фигурантов", - говорится в сообщении. В отношении организаторов рейдерских схем открыты уголовные дела.