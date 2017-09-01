В России журналисту пропагандистского телеканала сломали нос во время съемок сюжета

Журналиста пропагандистского "Первого канала" в российском Екатеринбурге избили во время съёмок сюжета. Об этом сообщает издание "Екатеринбург онлайн".

Издание пишет, что журналист снимал сюжет о специально выделенных в городе полосах "А" (выделенках) для общественного транспорта. Отмечается, что журналист Алексей Иванов заснял двигавшийся по "выделенке" Mercedes. Автомобиль остановился, из него вышли пассажир и водитель. Журналист поинтересовался у них, почему они едут по выделенной полосе.

"Но мужчинам не понравилось то, что их сняли, и они (или кто-то один) избили Алексея Иванова", - сообщили изданию в Следственном комитете по Свердловской области.

Отмечается, что сейчас журналист находится в больнице со сломанным носом.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений". Следственный комитет инициировал передачу дела к ним, чтобы расследовать дело по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённое с насилием над журналистом).