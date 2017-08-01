Геращенко: власти Краматорска блокируют ремонт водопровода за деньги всемирного банка

Компания из Словении не может начать ремонт водопроводной системы города Краматорска Донецкой области из-за блокирования со стороны депутатов городского совета. Об этом в Facebook сообщает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Стоимость проекта - почти 3,5 миллиона долларов.

«Несколько месяцев словенская компания не может приступить к реализации проекта, потому что, видите ли, горсовет решил вмешаться в этот вопрос и категорически отказывается подписывать соответствующий меморандум, а мэр занял позицию "моя хата с краю, как горсовет отказывается, то что я здесь могу сделать», - написала она.

По словам Геращенко местные власти свои действия обосновывают «тем, что курс гривны может измениться и за курсовой разницы возникнут какое-то финансовые нагрузки на местный бюджет».

Еще одним объяснением этой «позорной истории», по словам Геращенко, может быть личный коррупционный интерес одного из влиятельных в Краматорске экс-регионалов. «Злые языки говорят, что за странной позицией Краматорского горсовета стоит бывший нардеп от ПР Ск — рь (Скударь — ред.), который влияет на многих местных князьков. Не исключаю, что этими товарищами руководят какие-то коррупционные мотивы, потому что тендер выиграла словенская компания, а не местная, прирученная и приучена к откатов. А словенцы откатов не дают ..», - отмечает первый заместитель председателя Верховной Рады.

Также Геращенко отметила, что «партнеры шокированы» происходящим. «В этот понедельник Краматорская местная власть пригласила в город посла Словении в Украине госпожу Наташу Прах, с мотивацией, что наконец подпишут меморандум. А потом - мэр спрятался, а горсовет заявил, что категорически не подпишет никаких соглашений, пока Минфин кровью не распишется, что гривна не упадет. Хотя вроде это не вопрос краматорского горсовета, но там депутаты решают все вопросы высокой политики и экономики. Наши иностранные партнеры в шоке. Они знают о проблемах с водоснабжением и инфраструктурой в регионе и у них создается впечатление, что иногда европейцы больше озабочены проблемами Донбасса, чем региональная донецкие власти», - подчеркнула Геращенко.