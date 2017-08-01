Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник, 4 сентября, посетит с рабочим визитом Николаевскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

“С 14.00 до 16.00 4 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко проведет личный прием граждан. Но исключительно тех, которые пострадали от противоправных действий организованной преступной группировки или имеют конкретные факты преступной деятельности этой группировки. Во время приема действует телефон прямой «горячей линии»(0512) 47-25-49. Кроме того, он проведет брифинг для журналистов», - сказали в пресс-службе.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко во время брифинга в ОГА 31 августа также отметил, что Луценко прибудет в Николаев в том числе и для того, чтобы дать исчерпывающую информацию для СМИ по поводу резонансных обысков и задержания уголовного авторитета по прозвищу «Мультик».

Сейчас николаевские правоохранители практически не комментируют это дело. Самих задержанных отправили в Мариуполь для избрания меры пресечения.