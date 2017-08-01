В Украине ужесточили ответственность за незаконную вырубку леса

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по охране лесов, которым усилят ответственность за незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Исполнение закона будет способствовать сохранению лесов европейского значения в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

В частности, законом запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпаса скота, промышленная заготовка любых лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны).

За нарушение требований охраны природных лесов вводится административная ответственность.

Кроме того, законом усилена ответственность за незаконную рубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.