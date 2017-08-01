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Украинцы подали более 1 млн заявок на получение биометрических паспортов

Сегодня, 13:50 citynews.net.ua | Напечатать

С начала вступления в силу безвизового режима Украины с Европейским союзом госпредприятие "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" получило более миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов.

Об этом сообщил директор комбината Юрий Онищенко, передает "Громадське".

В частности, с 11 июня по 28 августа полиграфкомбинат получил 1109049 заказов на изготовление биометрических паспортов. За тот же период госпредприятие изготовило 775 871 паспортов.

Итак, у полиграфкомбината осталось еще 333 178 заказов. "Государственный центр персонализации документов Полиграфкомбинат "Украина" работает круглосуточно 7 дней в неделю. Трудовой коллектив полиграфкомбината, несмотря на отпускной период, работает в трехсменном режиме без выходных", - сообщил глава госпредприятия. Таким образом, комбинат производил в среднем 9821 паспорт в день.

Итак, для того, чтобы изготовить остальные 333 000 паспортов предприятию необходимо около 34 суток. "В ближайшие 3-4 месяца полиграфкомбинат "Украина" ожидает поставку дополнительной системы по персонализации паспортов BookMaster One System, производства компании IAI industrial system BV (Нидерланды), что увеличит общую производственную мощность по персонализации бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу более чем в два раза", - отметил Онищенко.


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